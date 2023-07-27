Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Президент України Володимир Зеленський назвав справедливим рішення Верховної Ради позбавити мандата депутата Юрія Аристова, який відпочивав на Мальдівських островах.

"Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради. Справедливо. Гадаю, те, що, скажу зараз, теж справедливо. Кожен намір будь-якого чиновника кудись виїхати за кордон, будь-якого депутата, варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб також відпочине", - сказав він у відеозверненні у четвер.