Біля Вінниці в середу збили два "Калібри", п'ятеро осіб постраждали - обладміністрація

П'ятеро жителів Вінницької області постраждали в середу внаслідок падіння уламків збитих російських ракет "Калібр", повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Учора у передмісті Вінниці біля 14:00 було збито дві ракети "Калібр". Від уламків постраждали п'ятеро осіб. Усім вчасно надано необхідну медичну допомогу. Їх життю нічого не загрожує", - написав Борзов у телеграмі у четвер.

За його словами, пошкоджень зазнали господарські й технічні приміщення. Розмір збитків поки що уточнюють.