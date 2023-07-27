Події

14:08 27.07.2023

Біля Вінниці в середу збили два "Калібри", п'ятеро осіб постраждали - обладміністрація

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П'ятеро жителів Вінницької області постраждали в середу внаслідок падіння уламків збитих російських ракет "Калібр", повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Учора у передмісті Вінниці біля 14:00 було збито дві ракети "Калібр". Від уламків постраждали п'ятеро осіб. Усім вчасно надано необхідну медичну допомогу. Їх життю нічого не загрожує", - написав Борзов у телеграмі у четвер.

За його словами, пошкоджень зазнали господарські й технічні приміщення. Розмір збитків поки що уточнюють.

 

Теги: #постраждалі #вінницька_область #калібри

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