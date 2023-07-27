Події

13:02 27.07.2023

Воїни ССО України провели вдалу операцію на південному напрямку, знищили противника і взяли нових полонених

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Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) України знищили противника і взяли нових полонених, якими виявилися раніше засуджені росіяни, повідомили в ССО ЗСУ.

"Вдала операція відбулася на південному напрямку. До полону наших воїнів вкотре потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення. Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці. Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбувся вогневий контакт", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що росіян придушили вогнем стрілецької зброї і змусили відступити.

Перехопивши ініціативу, воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника.

"Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу обрали полон. Решту ворогів було знищено", - повідомили в ССО.

Теги: #операція #ссо

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