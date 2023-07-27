Негода призвела до відключення міждержавних ЛЕП із Молдовою та Польщею - Міненерго

Негода призвела до вимкнення ліній міждержавного з'єднання з Молдовою та Польщею, магістральних ліній оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях, і автотрансформатора на підстанції 330 кВ у Житомирській області, повідомило Міністерство енергетики.

"Загалом у країні залишилися без світла 260 тис. абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей", - ідеться в повідомленні Міненерго в четвер.

Там уточнили, що найбільше від негоди постраждала Київська область, де знеструмлено 239 населених пунктів із майже 98 тис. споживачів.

Через обстріли РФ без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ще 27 населених пунктів або 7,5 тис. споживачів залишилися без світла в Запорізькій області через технологічні порушення.

Також знеструмлено 13 населених пунктів у Донецькій області та вугільна шахта, працівників якої успішно вивели на поверхню.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяють умови безпеки. Загалом за добу енергетики заживили понад 40 тис. споживачів", - зазначило Міненерго.

Згідно з його щоденним оновленням, вдалося живити ще 100 споживачів у Херсоні, знеструмлених через підрив Каховської ГЕС. Отже, без світла залишається 11,5 тис. споживачів, що на 3,5 тис. менше, ніж із моменту підриву.

Міненерго також повідомило про нещасний випадок у Київській області, де під час огляду ліній виявлено тіло людини, яка потрапила під напругу 10 кВт і була уражена струмом. Обставини загибелі з'ясовуються.

Загалом в енергосистемі, як запевняє міністерство, дефіциту немає, виробленої електроенергії цілком достатньо для покриття споживання.

Водночас на четвер, згідно з даними сайту ENTSO-E, майже на 11% порівняно із середою зріс імпорт е/е зі Словаччини, що зростає впродовж усього тижня, - він становитиме 2844 МВт-год, водночас у вечірні години з 15:00 до 22:00 він іде на максимально можливій потужності - 350 МВт (дані щодо Молдови не відображаються, з Польщею немає імпортно-експортних операцій тривалий час - ЕР).

Щодо ситуації на ЗАЕС у Міненерго уточнили, що за добу на 1 см - до 16,33 м знизився рівень води в її ставку-охолоджувачі (з моменту підриву Каховської ГЕС 6 червня рівень знизився на 33 см - ЕР).