Події

11:57 27.07.2023

США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

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США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про передання американською стороною доказів російських воєнних злочинів, які вони мають, до Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Сполучені Штати зробили ще один історичний крок до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії, ухваливши рішення поділитися доказами російських воєнних злочинів із Міжнародним кримінальним судом", - написав Костін у твіттері у четвер.

З огляду на це він подякував генеральному прокурору Мерріку Гарланду і всім колегам з американського Департаменту правосуддя.

"Укотре ми бачимо, що цілеспрямованість, єдність і наполегливість приносять плідні результати. Кожна зустріч, лист і слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети - зупинити Росію і притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі її злодіяння. Сподіваємося, що наша трансатлантична співпраця між Україною, Міністерством юстиції та прокурором МКС Карімом Ханом триватиме, визначаючи шлях для знакових рішень", - додав Костін.

Теги: #рф #сша #мкс #воєнні_злочини

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