Події

10:10 27.07.2023

Зранку окупанти завдали ракетного удару по коксохімічному заводу в Авдіївці

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У четвер уранці російські окупанти завдали удару двома ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу, а також обстріляли місто з РСЗВ "Град" та артилерії, повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На донецькому напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки в Кураховому.

Крім цього, поранення дістали двоє людей у Красногорівці та Новомихайлівці Мар'їнської громади, а також одна - у Соловйовому Очеретинської громади.

На горлівському напрямку окупанти обстріляли Торецьку громаду, унаслідок чого пошкоджено 12 будинків у Нью-Йорку, п'ять - у Торецьку, та один - у Залізному.

Через ворожі обстріли також пошкоджено п'ять будинків у Часовоярській громаді, поранення дістала одна людина у Васюківці Соледарської громади.

Крім цього, пошкоджено будинок у Білокузьминівці Костянтинівської громади.

На лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Сіверську, два будинки - у Торському Лиманської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів окупантів загинув один житель Донецької області, поранені ще дев'ятеро.

Теги: #обстріли #донецька_область

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