Події

10:03 27.07.2023

Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

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Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

Під час нічної атаки більшість ворожих БПЛА "Shahed" були спрямовані на аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Не сам аеродром, а наші військові льотчики, які наносять удари, ви бачите, яка гарна відбувається "бавовна" на окупованих територіях, тому цей аеродром сьогодні під прицілом. Він був і вчора під прицілом, і "Шахеди" теж, здебільшого, були спрямовані саме туди", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер уранці.

Як повідомлялося, в ніч проти четверга російські окупанти атакували територію України, застосувавши вісім іранських ударних безпілотників "Shahed-136/131", усі з яких були збиті в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

У середу, 26 липня, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Теги: #старокостянтинів #шахеди

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