Події

07:57 27.07.2023

Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджено освітній заклад, церкву та низку об'єктів у Дніпропетровській області

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Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджено освітній заклад, церкву та низку об'єктів у Дніпропетровській області

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок атаки пошкоджено будівлі освітнього закладу, церкви, адмінбудинку, компанії зв'язку та пошту, а також два двоповерхові будинки і господарську споруду, обійшлося без постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Усю ніч російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів. Майже три десятки снарядів із важкої артилерії влучили в Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади", - написав Лисак у телеграмі у четвер уранці.

Крім перерахованих вище пошкоджених інфраструктурних об'єктів, унаслідок атаки постраждали лінії електропередач.

"Які ще руйнування заподіяв ворог - з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстежувати територію. Люди не постраждали", - поінформував голова ОВА.

За інформацією Лисака, агресор також атакував область безпілотником.

"Але захисники з ПВК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "шахед", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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