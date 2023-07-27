Події

07:15 27.07.2023

За добу на фронті відбулося 28 бойових зіткнень

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За добу на фронті відбулося 28 бойових зіткнень

За минулу добу середи на фронті відбулося 28 бойових зіткнень, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зокрема, "на Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на південь від Новоселівського Луганської області... на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на південь від Діброви Луганської області... на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах на північ від Хромового, на схід від Дружби і на північ від Кліщіївки".

За даними Генштабу, на шахтарському напрямку противник знову здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище неподалік Старомайорського Донецької області.

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі міста Авдіївка... на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка", - ідеться у зведенні.

Тим часом на запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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