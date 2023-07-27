Події

07:15 27.07.2023

Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

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Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення на 6:00 четверга Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, і один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

 

Теги: #генштаб #україна #авіація #зведення

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