Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення на 6:00 четверга Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, і один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.