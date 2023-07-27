Події

05:35 27.07.2023

Минулої доби окупанти 14 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини - ОВА

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Минулої доби окупанти 14 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини - ОВА

Минулої доби середи російські окупанти здійснили 14 обстрілів шести прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 96 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в Telegram.
За даними ОВА, ворожого вогню зазнали 10 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській громадах області.
Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли із гранатомета (15 вибухів) та міномета (16 вибухів).
Три громади зазнали мінометного обстрілу: Новослобідська (16 вибухів), Краснопільська (19 вибухів) та Зноб-Новгородська (15 вибухів).
Крім цього, окупанти атакували з гранатомета Великописарівську (7 вибухів) та Есманську (10 вибухів) громади.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська

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