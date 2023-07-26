Події

21:34 26.07.2023

США спільно з ЄС та Україною шукають варіанти експорту українського зерна на міжнародні ринки

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США спільно з ЄС та Україною шукають варіанти експорту українського зерна на міжнародні ринки

Влада США працює з ЄС і з Україною над можливістю відновлення експорту сільгосппродукції з українських портів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

"Найкращий шлях для того, щоб зерно з України потрапляло на ринки - морський через Чорне море, але поки що цього не відбувається, тож ми працюємо з партнерами з ЄС і з України над тим, щоб це зерно потрапило на зернові ринки по суші. Цього недостатньо, і це відбувається нешвидко, але ми працюємо над тим, щоб збільшити цей потік", - заявив у середу на брифінгу Білого дому представник американської Ради національної безпеки Джон Кірбі.

 

 

Теги: #сша #зерно #україна

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