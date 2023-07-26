Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу вразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях і два пункти управління ворога.