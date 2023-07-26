Події

19:03 26.07.2023

Сили оборони відбили наступ окупантів на шести напрямках, за добу було 25 бойових зіткнень

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Сили оборони відбили наступ окупантів на шести напрямках, за добу було 25 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження російським окупантам, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

При цьому на шести напрямках на сході України було відбито всі атаки російських окупантів. Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

"На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на південь від Новоселівського Луганської області... На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області... На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах на північ від Хромового, на схід від Дружби та на північ від Кліщіївки", - йдеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі міста Авдіївка... На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка... На шахтарському напрямку противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області", - розповіли в Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На сіверському та слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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