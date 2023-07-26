Події

17:48 26.07.2023

Шмигаль відвідав із робочою поїздкою Вінницю

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Шмигаль відвідав із робочою поїздкою Вінницю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з урядовою командою відвідав із робочою поїздкою Вінницю, повідомляє пресслужба глави українського уряду.

"У рамках підготовки до опалювального сезону глава уряду ознайомився з діяльністю котельні, яка забезпечує теплопостачання для одного з мікрорайонів міста. За підтримки Швейцарії тут було реалізовано проєкт реконструкції, який дав змогу зменшити річне споживання газу та викиди вуглецю", - йдеться в повідомленні.

У Вінниці Шмигаль також заслухав інформацію від обласного керівництва про перебіг підготовки до осінньо-зимового сезону, а також про стан ремонту мереж.

"Енергоефективність має стати обов'язковим параметром нової енергетичної інфраструктури України. Це не лише частина наших євроінтеграційних прагнень, а і крок до побудови розвиненої та успішної держави", - наголосив прем'єр-міністр.

Теги: #вінниця #шмигаль

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