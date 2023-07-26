РФ готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу з "зернової угоди"

Після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту, повідомляє Military Media Center.

"Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що при цьому окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема армянського та перекопського напрямків.