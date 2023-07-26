Події

14:58 26.07.2023

РФ готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу з "зернової угоди"

1 хв читати

Після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту, повідомляє Military Media Center.

"Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що при цьому окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема армянського та перекопського напрямків.

Теги: #блокування #зернова_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 25.07.2023
У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

08:40 22.07.2023
РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

21:03 19.07.2023
Путін перерахував умови повернення Росії до "зернової угоди"

Путін перерахував умови повернення Росії до "зернової угоди"

20:31 19.07.2023
ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

18:53 19.07.2023
Москва вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів

Москва вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів

09:27 18.07.2023
США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

16:56 17.07.2023
Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

15:17 17.07.2023
МЗС Росії заявило про готовність Москви розглянути відновлення зернової угоди лише після отримання результатів домовленості щодо РФ

МЗС Росії заявило про готовність Москви розглянути відновлення зернової угоди лише після отримання результатів домовленості щодо РФ

14:34 17.07.2023
Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із "зернової угоди"

Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із "зернової угоди"

00:04 17.07.2023
Відмова від зернової угоди коштуватиме Росії великих дипломатичних витрат - Білий дім

Відмова від зернової угоди коштуватиме Росії великих дипломатичних витрат - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще двоє поранені за добу - ОВА

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

ОСТАННЄ

У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

Російські агресори пошкодили магістральну ЛЕП на сході України - "Укренерго"

СБУ затримала ворожого агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київщини

Червоний Хрест України реалізує проєкт із підтримки населення на деокупованій території

Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Найближчими днями в більшості областей України буде дощова погода

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

Екснардепу від "ОПЗЖ" Рабіновичу повідомлено про підозру в держзраді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА