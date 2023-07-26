Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще двоє поранені за добу - ОВА

За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донецької області, поранили ще двох, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"На ранок 26 липня на донецькому напрямку одна людина загинула й одна поранена в Авдіївці. У Дальньому Курахівської громади пошкоджено три будинки. З артилерії обстріляні Красногорівка і Новомихайлівка Мар'їнської громади та Очеретине. На горлівському напрямку в Торецьку пошкоджено два будинки, у Північному обстріляна територія шахти. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка, Роздолівка і Федорівка", - повідомив Кириленко в телеграм-каналі.

Крім того, на лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверському, три будинки в Торському Лиманської громади, зафіксовано обстріли Званівки та Переїзного.

На волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Богоявленка, без жертв.