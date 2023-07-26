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09:48 26.07.2023

Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

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Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення електронного декларування в Україні.

"Електронне декларування. Моя позиція чітка й зрозуміла: його потрібно відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх. І чиновників, і суддів, і народних обранців... Закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроєкт про повернення декларування", - написав спікер українського парламенту на сторінці у фейсбуці в середу.

Він також наголосив, що важливий не номер законопроєкту, а принцип: у демократичному суспільстві декларування - це не лише інструмент запобігання корупції, а елемент довіри суспільства до чиновників.

"Може йти дискусія щодо окремих положень, як-от декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подання декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ. Але не про необхідність повертати декларування", - додав Стефанчук.

 

Теги: #чиновники #декларування

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