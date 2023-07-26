Окупанти за добу завдали одного ракетного і 65 авіаційних ударів

Російські окупанти за минулу добу завдали один ракетний і 65 авіаційних ударів, а також 84 обстріли з РСЗВ, повідомляється в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці в середу.

"За минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначено у зведенні.

За даними Генштабу, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.