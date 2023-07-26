Сили оборони за добу завдали дев’ять авіаударів по противнику, ліквідували вертоліт Ка-52

Сили оборони за добу завдали 9 авіаударів по скупченню сил противника, ліквідували гелікоптер Ка-52 і 7 БПЛА різного типу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу вранці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні.

Також Генштаб повідомляє, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетні комплекси противника.