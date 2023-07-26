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04:50 26.07.2023

У Держдепі США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії

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У Держдепі США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії

 У Державному департаменті США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії після її виходу із Зернової угоди. У разі нападу на цивільні судна, які брали участь у Зерновій угоді, Росії не варто очікувати "прихильного ставлення", вважає заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.
"Важливо пам'ятати, що в Чорному морі працюють судна під прапором, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, коли вона існувала, з усіх куточків світу", - нагадав він, виступаючи на брифінгу у Вашингтоні.
Представник Держдепу наголосив: "Не думаю, що ці країни прихильно ставитимуться до Росії, яка нападає на судна під їхнім прапором, особливо тому, що вони брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі якраз для того, щоб забезпечити можливість транспортування українського зерна і продуктів харчування до інших частин світу, до тих частин світу, які їх потребують".
 

Теги: #рф #сша #чорне_море

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