У Держдепі США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії

У Державному департаменті США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії після її виходу із Зернової угоди. У разі нападу на цивільні судна, які брали участь у Зерновій угоді, Росії не варто очікувати "прихильного ставлення", вважає заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Важливо пам'ятати, що в Чорному морі працюють судна під прапором, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, коли вона існувала, з усіх куточків світу", - нагадав він, виступаючи на брифінгу у Вашингтоні.

Представник Держдепу наголосив: "Не думаю, що ці країни прихильно ставитимуться до Росії, яка нападає на судна під їхнім прапором, особливо тому, що вони брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі якраз для того, щоб забезпечити можливість транспортування українського зерна і продуктів харчування до інших частин світу, до тих частин світу, які їх потребують".

