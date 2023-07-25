США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму $400 млн, який містить артилерійські, мінометні та додаткові боєприпаси для ППО.

"Сьогоднішні зобов'язання з надання допомоги у сфері безпеки на суму до $400 млн включають додаткові боєприпаси для ППО, артилерійські та інші боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти тривалій агресивній війні Росії", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті Пентагону у вівторок увечері.

До нового пакета входять додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і РСЗВ NASAMS, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 60-мм мінометні снаряди, 32 бронетранспортери Stryker, ракети з оптичним наведенням TOW, а також Javelin та інші протитанкові системи і ракети.

Крім цього, до пакета ввійшли БПЛА Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, тактичні аеронавігаційні системи, боєприпаси для розчищення перешкод, понад 28 млн набоїв до стрілецької зброї і гранат, прилади нічного бачення і тепловізійні системи, а також запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.