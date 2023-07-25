Кличко обговорив із послом США підготовку столиці до опалювального сезону

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої було обговорено економічну та соціальну ситуацію в столиці.

"Зустрівся у столичній мерії з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві - економічну та соціальну, а також - питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які на сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням", - написав Кличко у фейсбуці у вівторок.

Мер висловив подяку американським дипломатам за всебічну підтримку та допомогу США Україні та її столиці.