Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження противника

Авіація сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п’ять ударних БПЛА противника типу "Шахед-136" та два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси противника.