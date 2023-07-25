За добу на лінії фронту відбулося 20 бойових зіткнень, українські війська продовжують наступальну операцію

Протягом доби на лінії фронту відбулося близько 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На куп'янському напрямку українські підрозділи стійко тримають оборону.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області.

На бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах на схід від Ступочок і біля Диліївки Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські військовослужбовці успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначають у Генштабі.

Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Артилерійських і мінометних обстрілів за добу зазнали понад 84 населених пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні.