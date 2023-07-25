Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав неприйнятною вимогу деяких країн Європейського Союзу продовжити дію обмеження ЄС на імпорт зерна з України після 15 вересня і нагадав про мету РФ спровокувати додаткову напруженість між Україною та відповідними сусідами.

"Це неприйнятно. Вимога деяких країн продовжити дію обмеження ЄС після 15 вересня також суперечить їхнім власним інтересам. І слід пам'ятати про те, що одна з причин, через яку Росія руйнує українську сільськогосподарську зернову інфраструктуру, полягає в тому, що вони хочуть спровокувати додаткову напруженість між Україною та відповідними сусідами. І ми не повинні підігравати Путіну, ми не повинні грати в його ігри", - сказав Кулеба в інтерв'ю France24.

Міністр наголосив, що Україна тісно працює з партнерами та сусідами, щоб не було ситуації, "коли Путін сидітиме та сміятиметься в Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інші країни наполягають на тому, щоб українське зерно не потрапляло до їхніх країн".

Як повідомлялося, Польща у квітні першою запровадила односторонню заборону на ввезення української агропродукції, порушуючи Угоду про асоціацію та внутрішні норми Євросоюзу. За її прикладом пішли Болгарія, Угорщина і Словаччина. ЄС із 2 травня запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до зазначених країн і Румунії, замінивши односторонні рішення, а 5 червня продовжив їх до 15 вересня.

Однак після цієї дати представники зазначеної п'ятірки країн неодноразово заявляли про необхідність продовження цього терміну після 15 вересня і можливе розширення обмежуваних товарів. Зокрема, 19 липня у Варшаві відбулася зустріч п'ятірки, щоб підготувати заяву для Європейської комісії щодо продовження заборони й поширення її на інші товари.

Україна, зі свого боку, наполягає, що 15 вересня - це остаточна дата, після якої заборону не має бути продовжено. Віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що якщо заборону все ж таки буде продовжено, в такому разі Україна змушена буде розглянути дзеркальні заходи.