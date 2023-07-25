Події

15:14 25.07.2023

Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках

1 хв читати
Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у зв'язку зі складною обстановкою відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках для того, щоб скорегувати плани, послухати командирів і дізнатися їх бачення ситуації.

"Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках. У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на бахмутському та лиманському напрямках треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення. Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де на даний час у нас найбільш складна ситуація", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Сирський також провів зустрічі з українськими воїнами, відзначив їх нагородами та цінними подарунками.

"Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі! Продовжуємо боронити Україну від окупанта! За нами правда , а значить – Перемога!" - наголосив він.

 

Теги: #зсу #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 25.07.2023
Просування на північ від Бахмута відбувається повільніше, ніж на півдні через кращу підготовку ворога та природні перешкоди

Просування на північ від Бахмута відбувається повільніше, ніж на півдні через кращу підготовку ворога та природні перешкоди

13:09 25.07.2023
На бахмутському напрямку українські воїни утримують ініціативу, продовжують щодня сотнями метрів звільняти територію

На бахмутському напрямку українські воїни утримують ініціативу, продовжують щодня сотнями метрів звільняти територію

11:39 25.07.2023
Українські морпіхи збили російський вертоліт Ка-52

Українські морпіхи збили російський вертоліт Ка-52

11:25 25.07.2023
ЗСУ в понеділок просунулися біля Бахмута й Оріхова - ISW

ЗСУ в понеділок просунулися біля Бахмута й Оріхова - ISW

18:54 24.07.2023
Окупанти збільшили інтенсивність атак на куп'янсько-лиманському напрямку та свої втрати

Окупанти збільшили інтенсивність атак на куп'янсько-лиманському напрямку та свої втрати

18:45 24.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ під Бахмутом, за тиждень знищено 94 окупанти

ЗСУ продовжують контрнаступ під Бахмутом, за тиждень знищено 94 окупанти

16:38 24.07.2023
На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

09:21 24.07.2023
ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

18:56 23.07.2023
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

13:58 22.07.2023
ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

“Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа запускають спецпроєкт про досвід громад із адаптації та інтеграції ВПО

Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

На бахмутському напрямку українські воїни утримують ініціативу, продовжують щодня сотнями метрів звільняти територію

Єврокомісія виділила Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги - фон дер Ляєн

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

ОСТАННЄ

Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

“Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа запускають спецпроєкт про досвід громад із адаптації та інтеграції ВПО

Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг витрачання держкоштів - обладміністрація

Кличко ініціює створення на платформі АМУ Координаційної ради для ефективної допомоги громад українським захисникам

Єврокомісія виділила Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги - фон дер Ляєн

У Закарпатській області встановлюють тимчасову переправу на місці обваленого мосту - ДСНС

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Червоний Хрест України передає Запоріжжю та Дніпру захисні маски-респіратори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА