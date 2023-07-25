Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у зв'язку зі складною обстановкою відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках для того, щоб скорегувати плани, послухати командирів і дізнатися їх бачення ситуації.

"Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках. У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на бахмутському та лиманському напрямках треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення. Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де на даний час у нас найбільш складна ситуація", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Сирський також провів зустрічі з українськими воїнами, відзначив їх нагородами та цінними подарунками.

"Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі! Продовжуємо боронити Україну від окупанта! За нами правда , а значить – Перемога!" - наголосив він.