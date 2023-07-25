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13:32 25.07.2023

Кличко ініціює створення на платформі АМУ Координаційної ради для ефективної допомоги громад українським захисникам

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Кличко ініціює створення на платформі АМУ Координаційної ради для ефективної допомоги громад українським захисникам

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціює створення на платформі Асоціації міст України Координаційної ради міських і селищних голів із Генеральним штабом і Міністерством оборони для ефективної допомоги громад армії. Про це Кличко заявив на початку позачергової сесії Київради, повідомляє пресслужба мера.

"Щодо допомоги армії хочу виступити з наступною ініціативою. По-перше: парламент має законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових. Щоб ми могли виділяти кошти підрозділам, що зареєстровані не тільки в нашій громаді. А також – ми повинні розуміти реальні потреби, що саме треба закуповувати (а не загально – дрони. Які саме, кому саме, у якій кількості?). До того ж дрони – не панацея. Нашим захисникам потрібно ще багато чого, – починаючи із засобів антидронового захисту наприклад", - вказав Кличко.

Для того щоб гарантувати системну роботу із забезпечення потреб армії, Кличко запропонував створити Координаційну раду, до якої входитимуть представники Генштабу і Міноборони.

"Створити Координаційну раду на платформі Асоціації міст, яка об’єднує громади. Щоб зусилля місцевого самоврядування були скоординованими і максимально ефективними. Громадський контроль за цим може здійснювати громадська рада, створена нещодавно при Міністерстві оборони. Щоб процес був відкритим і зрозумілим суспільству", - наголосив Кличко.

Теги: #кличко #військова_допомога #асоціація_міст

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