Події

09:38 25.07.2023

Усі ударні дрони над Київщиною було збито, через падіння уламків горіла трава

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Усі ударні дрони над Київщиною було збито, через падіння уламків горіла трава

Сили української протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотні літальні апарати, випущені російськими окупантами по столичному регіону в ніч на вівторок, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ніч, що минула, виявилася неспокійною. Російські окупанти знову атакували область шахедами. Тривога тривала понад 3,5 години. Під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі ворога було знищено", - написав Кравченко в телеграмі у вівторок уранці.

За його словами, влучень в області не зафіксовано, проте через падіння уламків горіла трава. "Жертв і поранених немає. За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київської області відсутні. Водночас в одній із громад унаслідок падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежу було ліквідовано", - розповів голова обладміністрації.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки, додав Кравченко.

 

Теги: #бпла #київська_область

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