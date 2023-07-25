Нова допомога США Україні складатиметься з ракет для HIMARS, широкого спектра боєприпасів і безпілотників для спостереження - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена направляє Україні додаткову військову допомогу на суму до $400 млн, включно з різноманітними боєприпасами для систем протиповітряної оборони та безпілотниками для спостереження, повідомляє Associated Press із посиланням на чиновників США.

До комплекту поставки входить широкий спектр боєприпасів - від ракет для РСЗВ HIMARS і NASAMS до ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin.

За даними чиновників, США також відправляють артилерійські снаряди для гаубиць і 32 бронемашини Stryker, а також міномети, ракети Hydra-70 і 28 млн патронів до стрілецької зброї.

Крім того, до пакета допомоги ввійдуть безпілотники Hornet, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації.

Зазначається, що зброя надається в рамках повноважень президента, що дасть змогу Пентагону швидко брати боєприпаси зі своїх власних запасів і доправляти їх в Україну протягом кількох днів.