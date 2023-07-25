За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень із ворогом

Упродовж 24 липня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 35 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаударів у районах Гур'їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 н.п.

Зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

На куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Вопог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.