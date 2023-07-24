Події

20:34 24.07.2023

Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

1 хв читати
Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

Вивантаження зерна в портах "Великої Одеси" в понеділок дорівнювало нулю, випливає зі зведення АТ "Укрзалізниця" в телеграм-каналі в понеділок.

"Станом на 24 липня в напрямку портів "Великої Одеси" рухаються 109 вагонів із зерновими вантажами. Вивантаження за минулу добу в портах - нуль. Середньодобове вивантаження в липні становило 110 вагонів", - ідеться в повідомленні.

"Роботу "зернового коридору" в портах Великої Одеси фактично зупинено. Країна-агресор вийшла із зернової угоди й останніми тижнями завдає ракетних ударів по портовій інфраструктурі - Одеси, Чорноморська, Миколаєва, Очакова. Значних пошкоджень зазнали декілька портових терміналів", - зазначено у зведенні.

Повідомляється, що черга в портах Великої Одеси станом на понеділок практично відсутня. "За зазначених обсягів середньодобового вивантаження (110 вагонів/доба) загальний час очікування – одна доба", - констатують у зведенні.

На цьому тлі зросло навантаження на порт "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів. За минулий тиждень (з 19 до 24 липня) черга вагонів до порту зросла на 274 вагони, або на 12,1%, ідеться у зведенні. Згідно з ним, станом на понеділок у напрямку порту рухаються 2,53 тис. вагонів із зерновими вантажами. За середньодобових темпів вивантаження 103 вагони із зерном, загальний час у черзі становить 24,6 доби.

Теги: #зерно #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 24.07.2023
Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

11:14 24.07.2023
У порту "Рені" внаслідок атаки дронами зруйновано три склади із зерном - ЗМІ

У порту "Рені" внаслідок атаки дронами зруйновано три склади із зерном - ЗМІ

01:39 22.07.2023
Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

00:08 22.07.2023
Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

20:44 21.07.2023
"Метінвест" оцінює виторг України в разі повного розблокування портів у $20 млрд на рік

"Метінвест" оцінює виторг України в разі повного розблокування портів у $20 млрд на рік

13:52 21.07.2023
Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

13:38 21.07.2023
У РФ є очікування від Заходу щодо "зернової угоди" - Ердоган

У РФ є очікування від Заходу щодо "зернової угоди" - Ердоган

11:49 21.07.2023
USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

22:01 20.07.2023
Порошенко: У відповідь на чорноморський терор путіна потрібно блокувати російський експорт через Босфор

Порошенко: У відповідь на чорноморський терор путіна потрібно блокувати російський експорт через Босфор

20:01 20.07.2023
Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Сили оборони продовжують контрнаступ на сході та відбивають атаки окупантів на півдні України, за добу було 23 бойові зіткнення

"Ахматівці" в окупованому Миронівському Донецької області виганяють мешканців із будинків і чинять мародерство

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

НА СУМЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА