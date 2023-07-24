Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

Вивантаження зерна в портах "Великої Одеси" в понеділок дорівнювало нулю, випливає зі зведення АТ "Укрзалізниця" в телеграм-каналі в понеділок.

"Станом на 24 липня в напрямку портів "Великої Одеси" рухаються 109 вагонів із зерновими вантажами. Вивантаження за минулу добу в портах - нуль. Середньодобове вивантаження в липні становило 110 вагонів", - ідеться в повідомленні.

"Роботу "зернового коридору" в портах Великої Одеси фактично зупинено. Країна-агресор вийшла із зернової угоди й останніми тижнями завдає ракетних ударів по портовій інфраструктурі - Одеси, Чорноморська, Миколаєва, Очакова. Значних пошкоджень зазнали декілька портових терміналів", - зазначено у зведенні.

Повідомляється, що черга в портах Великої Одеси станом на понеділок практично відсутня. "За зазначених обсягів середньодобового вивантаження (110 вагонів/доба) загальний час очікування – одна доба", - констатують у зведенні.

На цьому тлі зросло навантаження на порт "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів. За минулий тиждень (з 19 до 24 липня) черга вагонів до порту зросла на 274 вагони, або на 12,1%, ідеться у зведенні. Згідно з ним, станом на понеділок у напрямку порту рухаються 2,53 тис. вагонів із зерновими вантажами. За середньодобових темпів вивантаження 103 вагони із зерном, загальний час у черзі становить 24,6 доби.