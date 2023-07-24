Події

19:33 24.07.2023

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти впродовж минулої доби завдали один ракетний і 58 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали авіаударів поблизу с.Гур'їв Козачок, Піщаного, Тернів, Вільшан, Кислівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Лиману, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки, Новокалинового, Авдіївки, Невельського, Диліївки та Предтечиного Донецької області, Малої Токмачки, Оріхова та Лобкового Запорізької області.

Противник обстріляв із мінометів та артилерії райони понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Куп'янськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполя Запорізької області та міста Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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