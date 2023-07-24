"Ахматівці" в окупованому Миронівському Донецької області виганяють мешканців із будинків і чинять мародерство

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України, зафіксовано такі випадки за участю бойовиків полку спеціального призначення "Ахмат" у селищі Миронівському Бахмутського району Донецької області, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в понеділок.

"У населеному пункті Миронівський Донецької області з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей", - ідеться в повідомленні.