Українські війська на таврійському напрямку знищили 20 одиниць російської військової техніки

За минулу добу втрати російської армії вбитими і пораненими на таврійському напрямку становили майже дві роти, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема танк, 5 ББМ, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА Supercam, БПЛА "Орлан-30" та автомобільну техніку", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено три склади боєприпасів ворога.