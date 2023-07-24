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16:40 24.07.2023

Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

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Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

Україна націлена на зміцнення економічного співробітництва з Канадою, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою, яка завершує роботу в Україні.

"Подякував за спільну роботу над оновленням Угоди про вільну торгівлю. Це відкриє нові можливості українським підприємцям. Розраховуємо також на участь канадських підприємців у відбудові України, оскільки це буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті", - написав Шмигаль у телеграм у понеділок.

 

Теги: #канада #відновлення #шмигаль

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