Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

Україна націлена на зміцнення економічного співробітництва з Канадою, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою, яка завершує роботу в Україні.

"Подякував за спільну роботу над оновленням Угоди про вільну торгівлю. Це відкриє нові можливості українським підприємцям. Розраховуємо також на участь канадських підприємців у відбудові України, оскільки це буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті", - написав Шмигаль у телеграм у понеділок.