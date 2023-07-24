Події

11:32 24.07.2023

В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

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В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії, повідомила пресслужба "ДТЕК" у понеділок уранці.

За її даними, це пов'язано з аварійною ситуацією на об'єкті іншої енергокомпанії.

"За командою "Укренерго" в частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення. Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від "Укренерго", - зазначають у ДТЕК.

У Міністерстві енергетики України уточнили, що через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора системи передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через це без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, а без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тис. споживачів.

"Наразі всіх заживлено. Причини аварійної ситуації з'ясовуються", - зазначено в повідомленні.

Теги: #одеса #електроенергія #відключення

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