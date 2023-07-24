СБУ затримала російського агента, який створив мережу інформаторів у Херсоні

Служба безпеки України затримала керівника агентурної мережі в Херсоні, яка передавала ворогові інформацію про локації підрозділів ЗСУ в прифронтових районах області.

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію з викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (прим. - за військовою термінологією - це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), який тримав "на зв'язку" до 10 інформаторів у регіоні", - йдеться в телеграм-каналі СБУ.

Згідно з матеріалами справи, усі завербовані агенти були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України.

Ця агентурна мережа передавала країні-агресору актуальну інформацію про підрозділи ЗСУ в прифронтових районах Херсонщини, зокрема зловмисники намагалися розвідати, виявити можливі бойові позиції РСЗВ "Град" та іноземних гаубиць М777.

Усі зібрані дані інформатори передавали резиденту, а той відправляв їх своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили мережу та затримали її керівника під час спроби передачі інформації агресору.

Слідство встановило, що затриманим російським агентом виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ ще на початку 2000-х. Тоді зловмисник часто приїжджав до РФ у власних справах.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби і запропонував негласну співпрацю.

"Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування територією країни-агресора", - зазначено в повідомленні.

Ще до початку повномасштабної агресії фігурант повернувся в Україну та влаштувався працювати в одній із приватних охоронних фірм у Херсоні.

Після 24 лютого 2022 року з чоловіком дистанційно зв'язався представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України.

Під час обшуків у зловмисника правоохоронці виявили засоби комунікації, через які він контактував із представником країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі фігурант перебуває під вартою.