Події

10:35 24.07.2023

СБУ затримала російського агента, який створив мережу інформаторів у Херсоні

2 хв читати
СБУ затримала російського агента, який створив мережу інформаторів у Херсоні

Служба безпеки України затримала керівника агентурної мережі в Херсоні, яка передавала ворогові інформацію про локації підрозділів ЗСУ в прифронтових районах області.

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію з викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (прим. - за військовою термінологією - це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), який тримав "на зв'язку" до 10 інформаторів у регіоні", - йдеться в телеграм-каналі СБУ.

Згідно з матеріалами справи, усі завербовані агенти були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України.

Ця агентурна мережа передавала країні-агресору актуальну інформацію про підрозділи ЗСУ в прифронтових районах Херсонщини, зокрема зловмисники намагалися розвідати, виявити можливі бойові позиції РСЗВ "Град" та іноземних гаубиць М777.

Усі зібрані дані інформатори передавали резиденту, а той відправляв їх своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили мережу та затримали її керівника під час спроби передачі інформації агресору.

Слідство встановило, що затриманим російським агентом виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ ще на початку 2000-х. Тоді зловмисник часто приїжджав до РФ у власних справах.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби і запропонував негласну співпрацю.

"Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування територією країни-агресора", - зазначено в повідомленні.

Ще до початку повномасштабної агресії фігурант повернувся в Україну та влаштувався працювати в одній із приватних охоронних фірм у Херсоні.

Після 24 лютого 2022 року з чоловіком дистанційно зв'язався представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України.

Під час обшуків у зловмисника правоохоронці виявили засоби комунікації, через які він контактував із представником країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі фігурант перебуває під вартою. 

Теги: #сбу #затримання #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 21.07.2023
У РФ затримали й мають намір заарештувати терориста Гіркіна за "заклики до екстремізму" - ЗМІ

У РФ затримали й мають намір заарештувати терориста Гіркіна за "заклики до екстремізму" - ЗМІ

15:43 21.07.2023
Юсов про можливе затримання Гіркіна: У принципі хороші новини

Юсов про можливе затримання Гіркіна: У принципі хороші новини

18:12 19.07.2023
Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом

Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом

14:33 19.07.2023
СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

10:39 18.07.2023
СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

11:20 17.07.2023
СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

07:16 16.07.2023
Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

14:46 14.07.2023
На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

18:33 13.07.2023
СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

10:33 13.07.2023
СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За час наступу ЗС України звільнили на південному фронті понад 192 кв. км території

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

До відома передплатників

ОСТАННЄ

Uber об'єднав поїздки "Укрзалізницею" з викликом таксі в Uber Travel у Києві

У Львові невідомий намагався викрасти прах із могили героя СРСР Кузнєцова

Польський саперний батальйон буде розміщено в Сувалкському коридорі за 30 км від білоруського Гродна

Зранку ворог здійснив масований артобстріл Авдіївки - голова ОВА

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

Окупанти повідомляють про влучання дрона у склад боєприпасів у Криму

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждала мирна мешканка

У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

За час наступу ЗС України звільнили на південному фронті понад 192 кв. км території

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА