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09:21 24.07.2023

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

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ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

У неділю українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і просунулися вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 липня.

Зазначено, що на геолокаційних знімках, оприлюднених 22 липня, видно, що ЗСУ просунулися в західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей у районі Старомайорського, приблизно на 9 км на південь від Великої Новосілки.

Крім цього, на знімках видно, що ЗСУ домоглися незначного просування в західній частині Запорізької області в районі Кам'янського.

Генеральний штаб Збройних сил України також повідомив про продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.

Водночас деякі джерела стверджували, що українські війська продовжували наступати на північному й південному флангах Бахмута і, згідно з деякими даними, просунулися в районі Хромового - селища, що розташоване безпосередньо на захід від Бахмута.

Теги: #зсу #просування #isw

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