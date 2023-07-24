Авіація Сил оборони сім разів атакувала місця скупчення особового складу та озброєння противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.