За добу РФ здійснила 39 авіаударів і 49 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти завдали 39 авіаційних ударів і 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

У Генштабі додали, що "сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні".

Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.