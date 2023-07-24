Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

Зокрема, на куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. "Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійського і мінометного обстрілу зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна і Кислівка Харківської області", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

На лиманському напрямку ворог безуспішно наступав неподалік Торського Донецької області. Крім того, завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу Донецької області. "Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області".

"На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та на північний схід від Оріхово-Василівки Донецької області", - інформує Генштаб.

За даними зведення, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба і Нью-Йорк Донецької області.

Тим часом, на "Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Невельського".

При цьому понад 10 населених пунктів постраждали від артобстрілів, зокрема Авдіївка, Карлівка, Сєверне і Невельське Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема Красногорівку, Олександропіль, Катеринівку, Мар'їнку, Побєду Донецької області", - ідеться у зведенні.

На шахтарському напрямку противник безуспішно наступав у районі Новомихайлівки, також завдав авіаційних ударів поблизуБлагодатного та Макарівки Донецької області. Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. Зазначається, що росіяни намагалися відновити втрачене становище біля Приютного Запорізької області.

Противник завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Оріхова, Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артобстрілів зазнали понад 30 населених пунктів Запорізької Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення контрнаступу на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін... Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - повідомляє Генштаб.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів у районах Павлівки та Степового Сумської області", - ідеться у зведенні.

Крім того, росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.