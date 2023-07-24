Події

07:13 24.07.2023

Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

3 хв читати
Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

Зокрема, на куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. "Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійського і мінометного обстрілу зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна і Кислівка Харківської області", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

На лиманському напрямку ворог безуспішно наступав неподалік Торського Донецької області. Крім того, завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу Донецької області. "Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області".

"На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та на північний схід від Оріхово-Василівки Донецької області", - інформує Генштаб.

За даними зведення, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба і Нью-Йорк Донецької області.

Тим часом, на "Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Невельського".

При цьому понад 10 населених пунктів постраждали від артобстрілів, зокрема Авдіївка, Карлівка, Сєверне і Невельське Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема Красногорівку, Олександропіль, Катеринівку, Мар'їнку, Побєду Донецької області", - ідеться у зведенні.

На шахтарському напрямку противник безуспішно наступав у районі Новомихайлівки, також завдав авіаційних ударів поблизуБлагодатного та Макарівки Донецької області. Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. Зазначається, що росіяни намагалися відновити втрачене становище біля Приютного Запорізької області.

Противник завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Оріхова, Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артобстрілів зазнали понад 30 населених пунктів Запорізької Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення контрнаступу на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін... Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - повідомляє Генштаб.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів у районах Павлівки та Степового Сумської області", - ідеться у зведенні.

Крім того, росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 24.07.2023
Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

07:21 24.07.2023
Авіація Сил оборони сім разів атакувала місця скупчення особового складу та озброєння противника

Авіація Сил оборони сім разів атакувала місця скупчення особового складу та озброєння противника

07:19 24.07.2023
За добу РФ здійснила 39 авіаударів і 49 обстрілів із РСЗВ

За добу РФ здійснила 39 авіаударів і 49 обстрілів із РСЗВ

19:09 23.07.2023
Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках

Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках

18:56 23.07.2023
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

08:20 23.07.2023
Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

07:28 23.07.2023
Окупанти вдарили дронами типу "Shahed", усі п’ять БПЛА знищили сили ППО

Окупанти вдарили дронами типу "Shahed", усі п’ять БПЛА знищили сили ППО

07:25 23.07.2023
Сили оборони завдали 12 авіаударів по супротивнику, знищили 21 артсистему

Сили оборони завдали 12 авіаударів по супротивнику, знищили 21 артсистему

07:22 23.07.2023
Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, за добу відбулося 40 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, за добу відбулося 40 бойових зіткнень

07:15 23.07.2023
В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

До відома передплатників

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

ОСТАННЄ

Окупанти повідомляють про влучання дрона у склад боєприпасів у Криму

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждала мирна мешканка

У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

За час наступу ЗС України звільнили на південному фронті понад 192 кв. км території

Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

Сили ППО упродовж нічної атаки збили БПЛА над Сумщиною

24 липня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА