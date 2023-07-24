Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини
Російські окупанти здійснили 13 обстрілів шести прикордонних громад Сумської області, пролунало 56 вибухів, під ворожий вогонь потрапило 12 населених пунктів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю ввечері.
Зокрема, у Хотинській громаді одне із сіл обстріляли з АГС (15 вибухів), також територію атакували з гелікоптеру (4 вибухи ракет).
Росіяни обстріляли Білопільську громаду з міномету (12 вибухів), крім того, ворог здійснив пуски 4 ракет з ґвинтокрилу (НАР).
По Новослобідській, Краснопільській, Середино-Будській громадах ворог здійснив мінометний обстріл: 4, 5 та 10 вибухів відповідно.
Великописарівська громада постраждала від артобстрілу (2 вибухи).
"Попередньо – без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури", - поінформували в ОВА.