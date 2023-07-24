Події

02:28 24.07.2023

Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

1 хв читати
Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

Російські окупанти здійснили 13 обстрілів шести прикордонних громад Сумської області, пролунало 56 вибухів, під ворожий вогонь потрапило 12 населених пунктів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю ввечері.

Зокрема, у Хотинській громаді одне із сіл обстріляли з АГС (15 вибухів), також територію атакували з гелікоптеру (4 вибухи ракет).

Росіяни обстріляли Білопільську громаду з міномету (12 вибухів), крім того, ворог здійснив пуски 4 ракет з ґвинтокрилу (НАР).

По Новослобідській, Краснопільській, Середино-Будській громадах ворог здійснив мінометний обстріл: 4, 5 та 10 вибухів відповідно.

Великописарівська громада постраждала від артобстрілу (2 вибухи).

"Попередньо – без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури", - поінформували в ОВА.

 

Теги: #україна #обстріли #сумська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:28 24.07.2023
На Таврійському напрямі втрати ворога становили близько двох рот, знищено 30 од. техніки

На Таврійському напрямі втрати ворога становили близько двох рот, знищено 30 од. техніки

23:14 23.07.2023
Притула в рамках благодійного аукціону продав "Карту Буданова" за 14 млн грн, гроші підуть на закупівлю розвідувальних БПЛА для ГУР

Притула в рамках благодійного аукціону продав "Карту Буданова" за 14 млн грн, гроші підуть на закупівлю розвідувальних БПЛА для ГУР

22:50 23.07.2023
ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

21:54 23.07.2023
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

19:55 23.07.2023
Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

18:42 23.07.2023
Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

16:20 23.07.2023
Питання знищення Росією православних культових споруд в Україні буде винесено на наступне засідання Радбезу ООН - МЗС

Питання знищення Росією православних культових споруд в Україні буде винесено на наступне засідання Радбезу ООН - МЗС

11:22 23.07.2023
Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

11:10 23.07.2023
На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

08:59 23.07.2023
Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До відома передплатників

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель - мерія

Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

ОСТАННЄ

Близько 19 тис. людей евакуйовано з грецького острова Родос через бурхливі лісові пожежі

До відома передплатників

Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

Сили оборони за добу знищили 9 із 17 крилатих ракет противника

Генпрокурор: Участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині

Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА