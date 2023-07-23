Події

20:57 23.07.2023

Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

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Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

Росія атакує Україну невибірковою зброєю, зокрема, неточні ракети для атаки на Одесу були використані навмисно, повідомляє міністерство оборони України.

"Росія атакує Україну невибірковою зброєю великої потужності. Зокрема, ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів. Фактично це означає, що навіть якщо ракети Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі вчора ввечері, вони могли влучити в них лише випадково", - йдеться в повідомленні Міноборони України в твіттері в неділю.

"Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, чудово це розуміли, - вважають у Міноборони, - Це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності".

 

 

 

Теги: #атака #одеса

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