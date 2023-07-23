Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках

Українська авіація за добу завдала три удари по живій силі й техніці ворога, ракетники й артилеристи вразили один район із живою силою й технікою, знищили командний пункт і станцію радіоелектронної боротьби, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії упродовж доби вразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога", - інформує Генштаб.

Генштаб також зазначає, що "російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур".