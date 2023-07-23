Події

18:42 23.07.2023

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

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Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Україна разом із партнерами може перемогти російський ракетний терор, але для "захисту всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони", вважає президент України Володимир Зеленський.

"Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор. Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!" - переконаний глава Української держави.

 

Теги: #україна #захист #небо

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