Посли США і Великої Британії про нічну атаку по Одесі: РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру

Посол США Бріджит Брінк і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс відреагували на нічну ракетну атаку по Одесі й наголосили, що РФ не припиняє нападати на мирних жителів та інфраструктуру міста.

"Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки. Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", - написала Брінк у твіттері в неділю.

Мелінда Сіммонс також наголосила, що в постраждалому центрі міста не було військових об'єктів.

"Одеса, центр міста зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає гонінь за порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування у всьому світі", - написала Сіммонс у твіттері.