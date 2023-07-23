Окупанти вдарили дронами типу "Shahed", усі п’ять БПЛА знищили сили ППО

Минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу "Shahed". У результаті успішної бойової роботи всі 5 ударних БПЛА було знищено нашими воїнами, інформував Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів і здійснив 81 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктів. Наголошується, що внаслідок атак противника є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.