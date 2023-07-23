Події

07:25 23.07.2023

Сили оборони завдали 12 авіаударів по супротивнику, знищили 21 артсистему

1 хв читати
Сили оборони завдали 12 авіаударів по супротивнику, знищили 21 артсистему

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, інформував Генштаб Збройних сил України у зведенні на 06.00 неділі.

Також, зазначають у Генштабі, українськими силами було знищено 4 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Одночасно підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 23.07.2023
Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

07:28 23.07.2023
Окупанти вдарили дронами типу "Shahed", усі п’ять БПЛА знищили сили ППО

Окупанти вдарили дронами типу "Shahed", усі п’ять БПЛА знищили сили ППО

07:22 23.07.2023
Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, за добу відбулося 40 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, за добу відбулося 40 бойових зіткнень

07:15 23.07.2023
В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

19:39 22.07.2023
На фронті за добу було 30 бойових зіткнень, окупанти намагалися атакувати в Донецькій і Луганській областях

На фронті за добу було 30 бойових зіткнень, окупанти намагалися атакувати в Донецькій і Луганській областях

19:28 22.07.2023
Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

19:14 22.07.2023
Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

19:07 22.07.2023
Окупанти примусово відправили на фронт громадян Узбекистану, які прибули на будівництво в Маріуполь

Окупанти примусово відправили на фронт громадян Узбекистану, які прибули на будівництво в Маріуполь

08:43 22.07.2023
Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

07:29 22.07.2023
За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

Росіяни атакували Одещину п'ятьма видами ракет: "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та Іскандерами

Всімнадцять людей постраждали, зокрема четверо дітей, унаслідок ракетних ударів в Одесі

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли з артилерії, РСЗВ та авіації 20 населених пунктів Запорізької області

"Вогневий кулак" ЗС України, удари по військових об'єктах у тилу виснажують логістику армії РФ

23 липня: Яке сьогодні свято

Росіяни атакували Одещину п'ятьма видами ракет: "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та Іскандерами

ТЕО проєкту прокладання ЛЕП дном Чорного моря з Азербайджану в ЄС через Грузію буде готове восени - Алієв

В Одесі кількість поранених зросла до 22 осіб

В Одесі внаслідок нічного обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджені православні святині

В Одеській ОВА повідомляють про одного загиблого та 18 постраждалих унаслідок нічного обстрілу

Всімнадцять людей постраждали, зокрема четверо дітей, унаслідок ракетних ударів в Одесі

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА