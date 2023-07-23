Сили оборони завдали 12 авіаударів по супротивнику, знищили 21 артсистему
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, інформував Генштаб Збройних сил України у зведенні на 06.00 неділі.
Також, зазначають у Генштабі, українськими силами було знищено 4 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Одночасно підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.