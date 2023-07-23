Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, за добу відбулося 40 бойових зіткнень

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару неподалік Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ і Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського та Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожого артилерійського обстрілу постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Севєрного Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріл понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Макарівки і здійснив обстріл понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках супротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище у районі на південь від Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів біля Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.